Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yer alan, 12 bin yıl önce yanardağ patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu görenleri büyülüyor.
|23 Mart 2020 21:35
|Yazdır
Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda "Katakekaumene" olarak adlandırılan "Yanık Ülke"nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.
Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.
Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Çoban'dan korona virüse 'çözüm' iddiası
23 Mart 2020 18:57
|Valilikten 'maske sıkıntısı yok' açıklaması
23 Mart 2020 18:41
|'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi
23 Mart 2020 17:31
|Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
23 Mart 2020 16:55
|Ankara Büyükşehir, motosikletli kurye kiraladı
23 Mart 2020 16:29
|Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı
23 Mart 2020 16:26
|Belediyeden koronavirüs tedbirlerinde çalışan personeline ek ödeme
23 Mart 2020 16:22
|64 yaşındaki amca: 1 seneden kazandım
23 Mart 2020 15:50
|65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
23 Mart 2020 15:21
|Hakimde koronavirüs olduğuna ilişkin haberlere yalanlama
23 Mart 2020 15:17