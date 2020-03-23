1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da koronavirüs anketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs anketinin sonuçlarını açıkladı.
 23 Mart 2020 21:39
Yazdır
İstanbul'da koronavirüs anketi

İBB yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki bin 14 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8'i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64,3'ü hükümetin ve belediyelerin yeterli önlem aldığını düşünüyor. Ancak buna karşın katılımcıların yüzde 55,1'i vatandaşların tedbirli davranmadığını belirtiyor.

YÜZDE 12,9'LUK KESİM 'ETKİLENMEDİ'

"Koronavirüs günlük hayatınızı nasıl etkiledi ?" sorusuna yüzde 12,9'luk kesim "etkilemedi" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekici. Bu soruya yüzde 37,5'lik kesim hareket alanının, yüzde 35,1'lik kesim ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığı cevabını verdi. Yüzde 14,5'lik kesim ise psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Araştırmanın en dikkat çekici sorusu "Koronavirüs vakalarından sonra normal zamanlara göre daha fazla alışveriş yaptınız mı?" oldu. Araştırmaya katılanların bu soruya yüzde 74,1 oranında 'hayır' dedi. Bu soruya yüzde 25,9'luk kesim "evet" cevabını verdi. Evet diyenlerin yüzde 70'i de gıda ürünlerini, yüzde 25, 7'lük kesim temizlik malzemelerini, 4,7'lik kesim ise bebek bakım ürünlerini tercih ettiğini kaydetti. İstanbullunun yüzde 24'ü de, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istiyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
24 Mart 2020 02:00		 Dışarı çıkması yasaklandı, çatıda bastonuyla volta attı
23 Mart 2020 23:13
Kendisini uyaran polise verdiği cevap şaşkına çevirdi
23 Mart 2020 23:03		 Ankara'da bir vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı
23 Mart 2020 22:43
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
23 Mart 2020 22:33		 Eğitim için İrlanda'da olan öğrencilerden 305'i Sivas'a geldi
23 Mart 2020 22:27
89 yıl sonra Ayasofya'da ezan sesi yükseldi
23 Mart 2020 22:11		 Kayseri'de ilk koronavirüs kaybı umreden dönen vatandaş oldu
23 Mart 2020 21:04
Arkadaşları ihbar etti, bekçi telefonda ikna etti
23 Mart 2020 19:16		 Kitap siparişleri yüzde 50 arttı
23 Mart 2020 14:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:00 - Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti01:58 - Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme01:36 - Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı01:34 - Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik01:31 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:29 - Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik01:08 - Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz01:00 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı00:25 - İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge00:04 - 24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?23:58 - Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!23:53 - Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi23:48 - Türkiye'nin hibe ettiği kitler özel jetle götürüldü23:43 - İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu23:37 - HDP'li Lice Belediye Başkanı'na 'terör' gözaltısı23:31 - Kastamonu'da yasağa uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza23:24 - Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı
Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 5
sakin ol champ.evdeyim 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
23.03.2020 işe gidenler 4
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
altında sert düşüş yaşanması 2
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı stajyer kontrolör 15 personel alacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam