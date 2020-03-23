1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Takip ettik, sağlık çalışanlar için sonuç aldık'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık personel istihdamının olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi bakanlığa ilettik ve sağlık çalışanlarımız için sonuç aldık. Ancak bu istihdam tam olarak talebi karşılamıyor" dedi.
 23 Mart 2020 21:43
Yazdır
'Takip ettik, sağlık çalışanlar için sonuç aldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, Sağlık-Sen'in talepleri arasında yer alan sağlık çalışanları istihdamı konusunda, 32 bin sağlık personeli alınacağının müjdesini verdi. Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz" dedi. Ayrıca Koca, sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden döner sermaye ödemelerinde 3 aylık zaman diliminde tavanın yüzde yüz oranında artacağını söyledi.

Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesiyle ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sağlık çalışanları arasında da vakaların olduğunu dile getirdi.

"Misafirhaneler Sağlık Personeline Kullanımına Açılacak"

Vakalarla birebir temas kuran sağlık çalışanlarının barınma sorunuyla ilgili konuşan Koca, "Artık bu anlamda devlet kurumlarının, kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelimizin kullanımına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge bölge kullanmak üzere bir çalışma zaten başladı" dedi.

"Türkiye'de Üretilen Maskeler Yurtdışına Satılmayacak"

Maske, eldiven gibi ihtiyaçlarla ilgili konuşan Koca, "Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır. İhracatları durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı" diye konuştu.

Durmuş: Sağlık Çalışanlarımızın Fedakarlığı Gözler Önünde

Koca'nın açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık personel istihdamının olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi bakanlığa ilettik ve sağlık çalışanlarımız için sonuç aldık. Ancak bu istihdam tam olarak talebi karşılamıyor" dedi.

Döner sermaye ödemlerinin yüzde yüz tavandan ödenmesine de değinen Durmuş, bu sürecin 3 ayla sınırlı kalmaması, sürekli hale gelmesi gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanları arasında da vakaların olduğunun altını çizen Durmuş, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı gözler önünde. Başkalarının sıhhati için kendi sıhhatlerinden vazgeçiyorlar. Ben virüs görülen sağlık çalışanlarımıza şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Geriatri Derneğinden hijyen uyarısı
23 Mart 2020 22:57		 '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi
23 Mart 2020 20:23
Bölge Müdürü: Koronavirüs saptanan personelimiz yok
23 Mart 2020 19:05		 Basın İlan Kurumu da borç tahsilatlarını erteledi
23 Mart 2020 17:19
Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi
23 Mart 2020 14:18		 TESK'ten özel bankalara 'kredi ödemelerini erteleyin' çağrısı
23 Mart 2020 12:30
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, virüsten etkilenen işletmelere çağrı yaptı
23 Mart 2020 11:57		 'Vergiler ve ödemeler tüm sektörlerde ertelensin'
23 Mart 2020 11:29
Türk Harb-İş Sendikası Şube Başkanı ölü bulundu
22 Mart 2020 20:43		 TOSFED, ihtiyaç sahipleri için destek çağrısı yaptı
22 Mart 2020 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:00 - Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti01:58 - Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme01:36 - Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı01:34 - Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik01:31 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:29 - Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik01:08 - Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz01:00 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı00:25 - İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge00:04 - 24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?23:58 - Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!23:53 - Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi23:48 - Türkiye'nin hibe ettiği kitler özel jetle götürüldü23:43 - İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu23:37 - HDP'li Lice Belediye Başkanı'na 'terör' gözaltısı23:31 - Kastamonu'da yasağa uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza23:24 - Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı
Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendiohaliniilanet 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
sakin ol champ.evdeyim 1
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
trt eba tv 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam