'Takip ettik, sağlık çalışanlar için sonuç aldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, Sağlık-Sen'in talepleri arasında yer alan sağlık çalışanları istihdamı konusunda, 32 bin sağlık personeli alınacağının müjdesini verdi. Koca: "(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz" dedi. Ayrıca Koca, sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden döner sermaye ödemelerinde 3 aylık zaman diliminde tavanın yüzde yüz oranında artacağını söyledi.

Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesiyle ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sağlık çalışanları arasında da vakaların olduğunu dile getirdi.

"Misafirhaneler Sağlık Personeline Kullanımına Açılacak"

Vakalarla birebir temas kuran sağlık çalışanlarının barınma sorunuyla ilgili konuşan Koca, "Artık bu anlamda devlet kurumlarının, kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelimizin kullanımına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge bölge kullanmak üzere bir çalışma zaten başladı" dedi.

"Türkiye'de Üretilen Maskeler Yurtdışına Satılmayacak"

Maske, eldiven gibi ihtiyaçlarla ilgili konuşan Koca, "Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır. İhracatları durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı" diye konuştu.

Durmuş: Sağlık Çalışanlarımızın Fedakarlığı Gözler Önünde

Koca'nın açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık personel istihdamının olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi bakanlığa ilettik ve sağlık çalışanlarımız için sonuç aldık. Ancak bu istihdam tam olarak talebi karşılamıyor" dedi.

Döner sermaye ödemlerinin yüzde yüz tavandan ödenmesine de değinen Durmuş, bu sürecin 3 ayla sınırlı kalmaması, sürekli hale gelmesi gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanları arasında da vakaların olduğunun altını çizen Durmuş, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı gözler önünde. Başkalarının sıhhati için kendi sıhhatlerinden vazgeçiyorlar. Ben virüs görülen sağlık çalışanlarımıza şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.