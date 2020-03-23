Bilim Kurulu Üyesi: Herkes kendisini pozitif saysın!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, çıktığı televizyon programında bazı açıklamalarda bulundu.
|23 Mart 2020 22:24
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, çıktığı televizyon programında bazı açıklamalarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları;
Aşı çalışmaları, Çin'den getirilen ilaç dahil Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında önemli bilgiler verdi. Vaka artışı konusunda İtalya ile yapılan kıyaslamalara karşı çıkan Ünal, milyon nüfusa düşen vaka sayısında İtalya'nın 978, Türkiye'nin ise sadece 15 olduğunun altını çizdi. Vatandaşlara da izolasyonun önemini hatırlatan Prof. Ünal, "Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın bu 3 haftada" dedi...
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