Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu
|23 Mart 2020 22:38
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Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi.
Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı. Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından gözler yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'e çevrildi. Ümit Davala, testinin pozitif çıktığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, korona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testininin pozitif çıkmasından sonra kendisinin sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine Hasan Şaş, sosyal medyasından kısa bir açıklama yaparak, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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