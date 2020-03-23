1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.
 23 Mart 2020 22:38
Yazdır
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi.

Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı. Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.

Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından gözler yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'e çevrildi. Ümit Davala, testinin pozitif çıktığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, korona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testininin pozitif çıkmasından sonra kendisinin sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine Hasan Şaş, sosyal medyasından kısa bir açıklama yaparak, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
24 Mart 2020 00:25		 Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
23 Mart 2020 23:24
Bilim Kurulu Üyesi: Herkes kendisini pozitif saysın!
23 Mart 2020 22:24		 Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı
23 Mart 2020 22:06
Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
23 Mart 2020 19:53		 Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
23 Mart 2020 19:41
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
23 Mart 2020 19:29		 Angela Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu
23 Mart 2020 19:07
Özel bankalardan da kredi erteleme imkanı geldi
23 Mart 2020 18:49		 Meclis personeli de uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
23 Mart 2020 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:00 - Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti01:58 - Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme01:36 - Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı01:34 - Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik01:31 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:29 - Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik01:08 - Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz01:00 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı00:25 - İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge00:04 - 24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?23:58 - Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!23:53 - Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi23:48 - Türkiye'nin hibe ettiği kitler özel jetle götürüldü23:43 - İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu23:37 - HDP'li Lice Belediye Başkanı'na 'terör' gözaltısı23:31 - Kastamonu'da yasağa uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza23:24 - Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı
Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
kendiohaliniilanet 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
ücretini atatürk ödedi 5
duruş bozukluğu 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam