Kırklareli Valiliği: Kentte koronavirüs vakası yok
|23 Mart 2020 22:48
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Kırklareli Valiliği, bir gazetenin internet sitesinde koronavirüsle ilgili yer alan haberi photoshop programı ile değiştirilip, 'Kırklareli'de vaka' olarak verildiğini belirterek, kentte koronavirüs vakasının bulunmadığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Bu kapsamda yaptığımız araştırma ve incelemelerde WhatsApp gruplarından 'Son dakika haber: Kırklareli'nde vaka!' şeklinde photosop prgramlarıyla oynanarak sanki gazete yayınıymış gibi gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak paylaşımlar yapılmaktadır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere photoshop programı ile ilimizde böyle bir vaka algısı yaratılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."
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