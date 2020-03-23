Öğretmenlerden güvenlik güçlerine anlamlı destek

Türkiye'de can kayıplarına neden olan korona virüsüne karşı Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan bir grup öğretmen tarafından güvenlik güçlerine destek ve moral amacıyla hazırlanan destek klibi büyük ilgi topladı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsü salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının ardından hayatları pahasına canla başla mücadele eden güvenlik güçlerine de destek devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla öğretmenler tarafından hazırlanan klip büyük takdir topladı.

Her biri farklı bir ilde olan öğretmenlerin "Adaletin peşinde, görevinin başında bütün güvenlik güçlerimize mesajımız ve alkışlarımız var" denildiği klip, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.