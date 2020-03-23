Kendisini uyaran polise verdiği cevap şaşkına çevirdi
|23 Mart 2020 23:03
|Yazdır
Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubeleri önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara kimlik sorup yaş kontrolü yaptı. Polis, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarını 112'ye bildirmeleri durumunda evlerine teslim edileceğini söyledi.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Köle de ekiplerle birlikte halk pazarının kurulduğu Uzay Çatı altında alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcıları uyararak, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine gönderdi. Köle, alışveriş yapmak için pazara gelen 70 yaşındaki bir vatandaşı uyarırken vatandaş, "Ben cahil değilim" dedi. Köle "Cahil değilim diyorsun ama kurallara uyalım" deyince vatandaş "Ben ne yiyeceğim" karşılığını verdi. Köle, "İhtiyacınız olduğunda 112, 155, 156'yı arayın, vefa hattımız var. Hayati ihtiyaçlarınızı gidermek için polis, jandarma sizin emrinizde. Sizin sağlığınız, toplum sağlığı bizim için çok önemli. Lütfen duyarlı olalım. İhtiyaçlarınızı evinize kadar getiriyoruz" dedi.
Burdur'da iki gündür yasağa uymayarak sokağa çıkan yaklaşık 250 kişinin polis ekipleri tarafından evlerine gönderildiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
24 Mart 2020 02:00
|Dışarı çıkması yasaklandı, çatıda bastonuyla volta attı
23 Mart 2020 23:13
|Ankara'da bir vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı
23 Mart 2020 22:43
|Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
23 Mart 2020 22:33
|Eğitim için İrlanda'da olan öğrencilerden 305'i Sivas'a geldi
23 Mart 2020 22:27
|89 yıl sonra Ayasofya'da ezan sesi yükseldi
23 Mart 2020 22:11
|İstanbul'da koronavirüs anketi
23 Mart 2020 21:39
|Kayseri'de ilk koronavirüs kaybı umreden dönen vatandaş oldu
23 Mart 2020 21:04
|Arkadaşları ihbar etti, bekçi telefonda ikna etti
23 Mart 2020 19:16
|Kitap siparişleri yüzde 50 arttı
23 Mart 2020 14:27