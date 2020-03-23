Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
|23 Mart 2020 23:08
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Kirpi araçlarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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