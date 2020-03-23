Dışarı çıkması yasaklandı, çatıda bastonuyla volta attı
|23 Mart 2020 23:13
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Antalya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına, yaşlı bir kadının bulduğu çözüm izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, bir süre elinde bastonla volta atarak dolaştı.
YASAĞA UYMAYANLAR UYARILIYOR
İçişleri Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı.
Yasağın ardından Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.
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