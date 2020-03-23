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Kastamonu'da yasağa uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
 23 Mart 2020 23:31
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Kastamonu'da yasağa uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaç duymaları halinde 155 ihbar hattını arayarak temel ihtiyaç ürünlerini tedarik edebileceklerine işaret edilen açıklamada, "Çatalzeytin köylerinde oturanlar; köy muhtarlarını, cami imam-hatiplerini ve 156 ihbar hattını aramaları halinde temel ihtiyaç ürünleri tedarik edebilecek. Yetkililerle irtibata geçilmeden sokağa çıkılmaması gerekiyor" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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