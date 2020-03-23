Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER İÇİN AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine "Şu an bir kriz var böyle bir durumda çözüm üretilebilir mi? Şu anki mevzuatta bu görülmüyor. Türkiye'de esnaf, sanatkar, işletmeciler, sanayiciler herkes kendi katmanında bazı sıkıntılar yaşıyor. Cumhurbaşkanımız büyük bir paket açıkladı. Bu paketin ayrıntılı, teknik çalışmalarını uzmanlar yapıyor. Biz, değerlendirmeleri, teknik açıklamaları, bunun hukuksal karşılığını netleştirelim ondan sonra bu konularla ilgili açıklamalar peyderpey yapılır." ifadelerini kullandı.