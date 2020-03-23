Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!
|23 Mart 2020 23:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gençlere uyarılarda bulundu ve koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum.' dedi.
Bakan Koca, bugünkü vaka sayısını açıklamıştı. İşte sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
ŞİMDİKİ GENÇLER. Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.
ŞİMDİKİ GENÇLER. Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
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