24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|24 Mart 2020 00:04
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bültenini yayımlayacak
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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