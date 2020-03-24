Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|24 Mart 2020 01:29
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OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/3/2020" ibaresi "30/6/2020" olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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