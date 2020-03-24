Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
|24 Mart 2020 01:58
|Yazdır
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.
Açıklamada, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin, piyasalardaki artan oynaklığa rağmen son yıllarda geleneksel bankaları geçtiğine dikkat çekildi.
Bu durumun 2014'ten bu yana 3 kamu katılım bankasının faaliyet göstermeye başlaması ve bu segmentin genellikle ortalamanın üzerindeki risk iştahını yansıttığına işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığı için orta vadeli beklentilerin devlete ait katılım bankalarının genişleyen ağları, Türkiye'nin büyüme görünümü ve Müslümanların çoğunlukta olduğu demografik özellikle desteklendiği aktarıldı.
Açıkalamada, varlık kalitesi basıkının önemli olduğu vurgulanarak, Türkiye'de iyileşen görünüm dikkate alındığında 2020'nin başında kısa dönemli risklerin hafiflemeye başladığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin bankaların varlık kalitesi ve kredi profillerine yönelik aşağı yönlü riskler oluşturduğu kaydedildi.
Katılım bankacılığının sermaye miktarının yeterli olduğunun belirtildiği açıklamada, ancak bunun katılma hesapları ve bankaların yüksek kaldıraç oranları üzerindeki risk ağırlıklandırmasında yüzde 50'lik düşüşle incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, katılım bankacılığının karlılığının finansal büyüme, ortalama fonlama maliyetinin altını yansıtan marjlar ve swap kazançlarıyla desteklendiğine işaret edilerek, performansın varlık kalitesindeki zayıflama ve krediler üzerindeki fiyat baskısına duyarlı olduğuna işaret edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
23 Mart 2020 22:19
|Berat Albayrak: 32 bin yeni personel alımını onayladık
23 Mart 2020 21:21
|THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama
23 Mart 2020 21:15
|Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor
23 Mart 2020 20:27
|Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı
22 Mart 2020 21:31
|ASELSAN üretime ara verecek mi?
22 Mart 2020 18:16
|3 otomotiv devi Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek
22 Mart 2020 17:44
|Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyor
22 Mart 2020 15:55
|Gümüşün fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 31 geriledi
22 Mart 2020 15:51
|Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
22 Mart 2020 15:47