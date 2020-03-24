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Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin son yıllarda geleneksel bankaların büyümesini geride bıraktığını bildirdi.
 24 Mart 2020 01:58
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Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin, piyasalardaki artan oynaklığa rağmen son yıllarda geleneksel bankaları geçtiğine dikkat çekildi.

Bu durumun 2014'ten bu yana 3 kamu katılım bankasının faaliyet göstermeye başlaması ve bu segmentin genellikle ortalamanın üzerindeki risk iştahını yansıttığına işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığı için orta vadeli beklentilerin devlete ait katılım bankalarının genişleyen ağları, Türkiye'nin büyüme görünümü ve Müslümanların çoğunlukta olduğu demografik özellikle desteklendiği aktarıldı.

Açıkalamada, varlık kalitesi basıkının önemli olduğu vurgulanarak, Türkiye'de iyileşen görünüm dikkate alındığında 2020'nin başında kısa dönemli risklerin hafiflemeye başladığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin bankaların varlık kalitesi ve kredi profillerine yönelik aşağı yönlü riskler oluşturduğu kaydedildi.

Katılım bankacılığının sermaye miktarının yeterli olduğunun belirtildiği açıklamada, ancak bunun katılma hesapları ve bankaların yüksek kaldıraç oranları üzerindeki risk ağırlıklandırmasında yüzde 50'lik düşüşle incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, katılım bankacılığının karlılığının finansal büyüme, ortalama fonlama maliyetinin altını yansıtan marjlar ve swap kazançlarıyla desteklendiğine işaret edilerek, performansın varlık kalitesindeki zayıflama ve krediler üzerindeki fiyat baskısına duyarlı olduğuna işaret edildi.
Anadolu Ajansı
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