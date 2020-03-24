1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keşke 14 gün kuralına uysaydı

Fransa'da koronavirüse yakalandıktan sonra geldiği Türkiye'de vefat eden 62 yaşındaki E.Y.'nin yolculuğu "Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal" kuralının ne kadar hayati olduğunu ortaya koydu. E.Y.'nin tedavisi yurt dışından geldiğini gizlediği için geç başladı; iki yakını virüs tedavisi görüyor ve temas kurduğu 70 kişi karantinada.
 24 Mart 2020 06:11
Yazdır
Keşke 14 gün kuralına uysaydı


Fransa'da koronavirüse yakalanıp Türkiye'de hayatını kaybeden Trabzonlu E.Y.'nin yolculuğu, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal" ve "Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkma" uyarısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Kendisini karantiya almayan, hastalandığında Fransa'dan geldiğini sağlık ekibinden gizleyen 62 yaşındaki E.Y., ihmalinin bedelini canı ile öderken, temas kurduğu 2 yakınına da virüs bulaştırdı. E.Y. ile yakın temasta bulunan 70'i aşkın kişi de karantinada virüs korkusu yaşıyor.

TAZİYE VE MEVLİDE KATILDI

Ailesiyle birlikte Fransa'da ikamet eden 62 yaşında gurbetçi E.Y. bir yakınının cenaze töreni için 9 Mart'ta aktarmalı uçakla İstanbul'a indi, oradan da Trabzon'a geçti. Virüsün merkezi Avrupa'dan geldiği halde kendini karantinaya almayan E.Y. maske ve eldiven gibi basit güvenlik önlemlerini bile gözardı ederek Of'taki taziye evine gitti. E.Y. burada önce cenaze törenine, ardından da mevlid ve taziyeye katılarak çok sayıda insanla fiziki temasta bulundu.

YURT DIŞINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

E.Y., 2 gün geçtikten sonra 11 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle Of Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne başvurdu. E.Y. burada da bir ihmale imza atarak doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Buna rağmen doktorlar kendisine korona testi yaptı, ancak sonuç negatif çıktı. İlaç verilerek evine gönderilen E.Y.'nin ateşi düşmeyince 12 Mart'ta yeniden hastaneye götürüldü. Burada bir kez daha test yapıldı. Ancak Avrupa'da da benzerleri görüldüğü gibi sonuç yine negatif çıktı. Olumsuz durum görülmediğinden E.Y. yeniden evine gönderildi.

14 GÜN KURALINA UYMADI

16 Mart'ta yüksek ateşten dolayı Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y.'ye bir korona testi de burada yapıldı, sonuç pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin 'negatif' sonuç verebileceği öngörüldü. E.Y. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. Cumapazarı Mahallesi'nde sadece yakınlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız toprağa verildi.

Doktorlar da karantinada

E.Y'de virüs tespit edilmesinin ardından, temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi mercek altına alındı. E.Y.'nin Araklı'daki iki akrabasının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hem bu 2 kişi hem de görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personel karantinaya alındı. E.Y. ile temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahiliye bölümündeki tüm sağlık personeli de olası virüs tehlikesine karşı 14 günlük karantina sürecine alındı. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayı 70'i aştığı belirtiyor. Karantinada yaklaşık 1 haftasını tamamlayan ve sık sık teste tabi tutulan insanların endişeli bekleyişleri devam ediyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
23 Mart 2020 19:53		 'Vaka artışı, korktuğumuz gibi katlanarak gitmedi'
23 Mart 2020 12:09
'Sosyal medyada dolaşan ilaçların ölümcül etkisi olabilir'
23 Mart 2020 11:18		 Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir
23 Mart 2020 06:10
'Çin Covid-19 salgınında ozon tedavisinden yararlandı'
21 Mart 2020 19:33		 Evde bakım hastaları için koronavirüs uyarıları
21 Mart 2020 15:30
Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat
21 Mart 2020 13:14		 Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
21 Mart 2020 12:51
Sağlıkçılar endişeli: Yaşlılar gevşek gençler dikkatli
21 Mart 2020 07:06		 İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
20 Mart 2020 08:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:41 - Uzaktan eğitim başladı, evler sınıf oldu06:31 - Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı06:30 - Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama06:11 - Keşke 14 gün kuralına uysaydı05:48 - İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım02:00 - Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti01:58 - Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme01:36 - Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı01:34 - Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik01:31 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
01:29 - Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik01:08 - Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz01:00 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı00:25 - İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge00:04 - 24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?23:58 - Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!23:53 - Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Yurt dışından getirilen 346 öğrenci karantina altına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 5
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
trt eba tv 1
23.03.2020 işe gidenler 4
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam