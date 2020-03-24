Binlerce iş yerinden kira alınmayacak
|24 Mart 2020 06:51
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün yaptığı açıklamada hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kira bedeli alınmayacağını bildirdi. Açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacağını duyurdu. 81 ilin Çevre ve Şehircilik müdürlüklerine gönderilen genelgede, kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedelinin; idare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak idarece tespit edildiği hatırlatıldı.
İlgili yönetmelikle sel, deprem, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olaylar dışında kiracının sözleşmesi devam ederken, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüz ölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyete ara verilmesi kararı süresince kira indirimi, iadesi, mahsubu yapılabileceği belirtildi.
Sefa Bilgitekin
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