İnfaz indirimi turları başlıyor

AK Parti heyetinin saat 10.00'da CHP'yi, 14.00'te ise İyi Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasıyla da infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması amaçlanıyor. Ayrıca AK Parti ve MHP kurmayları, ceza infaz sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili önceki gün TBMM'de bir araya gelmişti. Görüşmede MHP kurmayları infaz indiriminde örgütlü suçlar ve bazı uyuşturucu suçlarının da kapsama alınmasını tekrar talep etti.

Ancak AK Parti kurmaylarının, söz konusu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini söylediği belirtildi. AK Parti ve MHP kurmaylarının, infaz paketiyle ilgili son değerlendirmeleri yapmak üzere tekrar yeni bir görüşme yapmayı planladıkları da öğrenildi.