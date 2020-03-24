1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler

Koronavirüs salgını sebebiyle nakit akışında yaşanan bozulma nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenler için bankalar harekete geçti. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan borç erteleme seferberliğine özel bankalar da katılınca toplamda 12 banka çeşitli zaman dilimlerdeki borçlar için erteleme ve esnek ödeme modellerini hayata geçirmiş oldu
 24 Mart 2020 08:03
Yazdır
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler

Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda işyeri ve çalışanın çalışmalarına ara vererek evlerine çekilmesinin ardından gündeme gelen kredi borçlarıyla ilgili erteleme taleplerine bankalardan cevap geldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin de kredi kanallarının açık tutulması, yapılandırma taleplerinin hızla sonuçlandırılması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması yönündeki tavsiyesinin ardından dün kamu bankaları tarafından peş peşe yapılan destek paketi açıklamalarına özel bankalar da katıldı.

12 BANKA ADIM ATTI

Koronavirüs nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulmadan kaynaklı ödeme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım öncülüğünde başlatılan kredi borcu erteleme kampanyasına özel taraftan ilk adım İş Bankası'ndan geldi.

KAMU BANKALARINDAN ERTELEME VE ESNEK ÖDEME FIRSATI

Kamu bankaları tarafından Ziraat Bankası 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verirken, Vakıfbank ise 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlıyor. Halkbank tarafında da 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

3 AY ERTELENEBİLECEK

Özel bankalar tarafında ise İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve DenizBank taşın altına elini koyarak borç erteleme seferberliğine katılım gösterdi.

İş Bankası: Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Denizbank: Bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmesi durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme imkanı sağlayacak.

QNB Finansbank: Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Akbank: Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Yapı Kredi: Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

Garanti BBVA: Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkanı sunuyor.

KATILIM BANKALARI DA ADIM ATTI

Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım Bankası da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle destek adımlarını açıkladı.

Ziraat Katılım ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri öteleyecekken, Vakıf Katılım bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerinin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak.

Emlak Katılım ise koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA MESAJ

Koronavirüs nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulma nedeniyle kredilerde ortaya çıkabilecek ödeme zorluklarına ilişkin peş peşe açıklanan destek paketlerinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak ise koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını açıklamıştı.

TESK'TEN ÇAĞRI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Kenan Biter

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi
24 Mart 2020 10:24		 Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
24 Mart 2020 07:25
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
24 Mart 2020 06:30		 İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
24 Mart 2020 00:25
Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
23 Mart 2020 23:24		 Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu
23 Mart 2020 22:38
Bilim Kurulu Üyesi: Herkes kendisini pozitif saysın!
23 Mart 2020 22:24		 Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı
23 Mart 2020 22:06
Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
23 Mart 2020 19:53		 Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
23 Mart 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:35 - TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi10:33 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı10:29 - Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor10:27 - Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme10:24 - Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi10:13 - İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı10:09 - AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı10:07 - Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı10:06 - Elektronik imzada algoritma değişikliği
10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı10:00 - Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı09:56 - Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi09:55 - Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?09:49 - Yükselen dolar güne sakin başladı09:47 - Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı09:44 - Eylem hazırlığında 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Benzine bir indirim daha geliyor
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
Keşke 14 gün kuralına uysaydı
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
23.03.2020 işe gidenler 4
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
duruş bozukluğu 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam