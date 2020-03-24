Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler

Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda işyeri ve çalışanın çalışmalarına ara vererek evlerine çekilmesinin ardından gündeme gelen kredi borçlarıyla ilgili erteleme taleplerine bankalardan cevap geldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin de kredi kanallarının açık tutulması, yapılandırma taleplerinin hızla sonuçlandırılması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması yönündeki tavsiyesinin ardından dün kamu bankaları tarafından peş peşe yapılan destek paketi açıklamalarına özel bankalar da katıldı.

12 BANKA ADIM ATTI

Koronavirüs nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulmadan kaynaklı ödeme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım öncülüğünde başlatılan kredi borcu erteleme kampanyasına özel taraftan ilk adım İş Bankası'ndan geldi.

KAMU BANKALARINDAN ERTELEME VE ESNEK ÖDEME FIRSATI

Kamu bankaları tarafından Ziraat Bankası 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verirken, Vakıfbank ise 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlıyor. Halkbank tarafında da 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

3 AY ERTELENEBİLECEK

Özel bankalar tarafında ise İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve DenizBank taşın altına elini koyarak borç erteleme seferberliğine katılım gösterdi.

İş Bankası: Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Denizbank: Bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmesi durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme imkanı sağlayacak.

QNB Finansbank: Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Akbank: Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Yapı Kredi: Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

Garanti BBVA: Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkanı sunuyor.

KATILIM BANKALARI DA ADIM ATTI

Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım Bankası da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle destek adımlarını açıkladı.

Ziraat Katılım ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri öteleyecekken, Vakıf Katılım bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerinin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak.

Emlak Katılım ise koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA MESAJ

Koronavirüs nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulma nedeniyle kredilerde ortaya çıkabilecek ödeme zorluklarına ilişkin peş peşe açıklanan destek paketlerinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak ise koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını açıklamıştı.

TESK'TEN ÇAĞRI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Kenan Biter