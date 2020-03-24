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Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını yaraladığı için girdiği cezaevinden tahliye olan eski belediye başkanı Orhan Aktaş, yine eski çalışanı Ş.D. ile eşini öldürdü, ardından da intihar etti
 24 Mart 2020 08:29
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Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı.

Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu.

Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. Orhan Aktaş'ın ifadesinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. Tutuklanan Aktaş, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTI

Orhan Aktaş bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aktaş, bu gece saatlerinde eski çalışanı Ş.D. ve onun eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile karı-kocaya ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.D. ve eşinin öldüğünü belirledi. Durumu ağır yaralı olan Orhan Aktaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis ilçede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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