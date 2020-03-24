Bilim Kurulu'ndan 'banka' tavsiyesi
Bilim Kurulu'ndan 'banka' tavsiyesi
|24 Mart 2020 08:34
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Milliyet'ten Aykut
Yılmaz'ın haberine göre: Kurul kararında ayrıca, "Banka şubesi içerisinde
müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler (promosyon ödemeleri
vb.) ertelenebilir" denildi.
Eldiven olmayacak
Kurul kararında şu öneri ve uyarılara yer verdi:
Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmamalı.
Sürekli insanlarla yüzyüze, arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takmalı.
Çalışanların eldiven kullanmaları, el temizliğine olanak vermeyip, çevresel bulaşı artıracağından önerilmemektedir.
El hijyeni için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalı.
Fazla yaklaşma!
Banka içinde bekleme alanında müşteriler yakın mesafede oturtulmamalı, bekleme alanında en fazla işlem bankosu sayısı kadar müşteri bulunmalı.
Müşteriler arasında ve müşteriler ile bankoda çalışan personel arasında en az bir metre mesafe olmalı.
Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir.
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