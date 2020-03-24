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14 gün kuralına uymayan çifte ev hapsi

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirmesine rağmen karantinaya uyulmaması üzerine yargı devreye girdi.
 24 Mart 2020 08:45
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14 gün kuralına uymayan çifte ev hapsi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif çıkan bir şahsın yanındaki G.Ü ve S.Ü hakkında, testleri negatif olmasına rağmen tedbiren evde 14 gün karantinaya uymayıp dışarı çıktıkları için toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

26 MART'A KADAR

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Suç duyurusu ve savcılığın devreye girmesinin ardından Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi ilginç bir karara imza attı. 22 Mart'ta salgın nedeniyle ilk kez "koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanması" kararı verildi. Çift, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulacak. Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz hakları bulunduğu belirtildi. Mahkeme, koronavirüs bulaşma riski nedeniyle kararı verirken rapor istemedi ve Türk Medeni Kanunu (TMK) hükümlerine göre "toplum için tehlikeli hastalık taşıyan her kişinin alıkonabileceğine" vurgu yaptı. Mahkeme kararı ışığında, koronavirüs tanısı konulanların yanında bulunanlara ve hastalığı bulaştırma riski olanlara testleri negatif çıksa bile TMK'nın 432'nci maddesi gereğince "toplum için tehlike şartı oluştuğu" için evlerinde özgürlükleri kısıtlanarak alıkoyulmaları tedbiri uygulanabilecek. Karar bu yönüyle örnek niteliği taşıyor. Mahkeme kararına rağmen de evden çıkana hapis cezası yolunun açılabileceği bildirildi.

KİME, NASIL CEZA VERİLEBİLİR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör, koronavirüs tanısı konulmuş kişilere TCK'ya göre hapis cezası verilip yaptırım uygulanabileceğini ancak tanı konulmamış kişilere Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası verilebileceğini söyledi. Güngör, "Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde, 'bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişinin' cezalandırılması öngörülmektedir. Bu suçun hastalığa yakalanmış kimse tarafından da işlemesi mümkündür. Örneğin bulaşıcı bir hastalığı olduğu halde karantina tedbirine uymayan kişi bu madde karşısında sorumlu olur" dedi.
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