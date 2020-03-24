Türkiye kolombiya'ya 26 bin yeni koronavirüs tanı testi gönderdi
Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı testinin geldiğini bildirdi
|24 Mart 2020 08:52
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Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsü, corona virüs tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.
Enstitü Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde coroan virüsün tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz" ifadesini kullandı.
Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki corona virüs ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 corona virüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
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