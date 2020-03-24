1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye kolombiya'ya 26 bin yeni koronavirüs tanı testi gönderdi

Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı testinin geldiğini bildirdi
 24 Mart 2020 08:52
Yazdır
Türkiye kolombiya'ya 26 bin yeni koronavirüs tanı testi gönderdi

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsü, corona virüs tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Enstitü Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde coroan virüsün tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz" ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki corona virüs ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 corona virüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı
24 Mart 2020 10:09		 İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
24 Mart 2020 09:00
Detaylar belli oldu: Koşullu salıvermede oran yüzde 50'ye indiriliyor
24 Mart 2020 08:05		 İnfaz indirimi turları başlıyor
24 Mart 2020 07:21
Devlet virüse hazırlıklıydı
24 Mart 2020 07:15		 Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Mart 2020 01:34
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
24 Mart 2020 01:31		 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Mart 2020 01:29
Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
24 Mart 2020 01:08		 24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Mart 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:35 - TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi10:33 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı10:29 - Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor10:27 - Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme10:24 - Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi10:13 - İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı10:09 - AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı10:07 - Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
10:06 - Elektronik imzada algoritma değişikliği10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı10:00 - Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı09:56 - Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi09:55 - Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?09:49 - Yükselen dolar güne sakin başladı09:47 - Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Benzine bir indirim daha geliyor
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
Keşke 14 gün kuralına uysaydı
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
trt eba tv 1
23.03.2020 işe gidenler 4
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
ücretini atatürk ödedi 5
sakin ol champ.evdeyim 1
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam