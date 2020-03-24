TOKİ kurası çıkmazsa para hesabınıza iade
|24 Mart 2020 09:09
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Bu süreçte kurada hak sahibi olamayanlar ise başvuru bedellerini geri almaya başladı. Ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmalarının istendiği şu günlerde Ziraat Bankası yoğunluk oluşturmamak için önemli bir işleme imza attı.
1.2 milyon başvuru
Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Buna göre, Ziraat Bankası tarafından başvuru yapıp kurada hak sahibi olamayan vatandaşlara başvuru ücretleri 2 iş günü içerisinde hesaplarına yatırılıyor. Böylelikle vatandaşların bankaya gitmelerine gerek kalmıyor.
TOKİ sosyal konut başvurusu kapsamında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için ise 1000 lira ücret başvuru ücreti tahsil edilmişti. Başvuru bedellerinin büyük kısmı Ziraat Bankası'na yatırılmıştı. Kura sonucu hak sahibi olamayan tüketiciler başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında ilgili banka şubelerinden iade alabilecekleri belirtilmişti. Depreme dayanıklı, her şehrin kendi dinamiklerine göre, yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, yoğun ilgi gösterilmiş; 100 bin konuta toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı.
TOKİ, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuralarını daha önce belirlenen gün ve saatlerde sosyal medya hesapları üzerinden canlı yapıyor.
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