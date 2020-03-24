Meteorolojiden yağış uyarısı - Haritalı
|24 Mart 2020 09:14
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Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak olmak üzere bugün ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette, Trakya'da kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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