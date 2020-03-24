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Ünlüler o reklam için ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sahte vitamin ilaçlarını corona virüsü hapı diye internetten satan dolandırıcılar için soruşturma başlattı. İlacın reklamını yapan ünlüler de ifadeye çağırılacak
 24 Mart 2020 09:05
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Ünlüler o reklam için ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ruhsatsız bir vitamin hapını 'corona virüsüne karşı koruyor' diyerek internetten satan ve aralarında Şeyma Subaşı, Seray Sever, Seren Serengil, sunucu Seda Akgül gibi isimlerin de aralarında olduğu ünlüler ile sosyal medya fenomenlerine reklamını yaptıran sahtekarlar hakkında soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı 'eczanelerde satılıyor' diye reklamı yapılan sahte hapı internet üzerinden siparişle alanların şikayetleri üzerine savcılığa başvuruda bulundu. Ruhsatsız hapın reklamını yapan, internet üzerinden satış patlaması yaşanmasına katkı sağlayan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Bazı ünlüler kendilerini 'Eczane satışı onaylı ilacın reklamını yapabiliriz' diye savundu. Ancak İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerde bu ürün yok. Çok ciddi sahtekarlık" dedi. Buna rağmen satışı devam edince toplatılması istendi. Ürünün resmi kaydı ve onayı yok. Satıcı firmanın adresinin de "yalan dolan mahallesi" olarak gösterilmesi 'pişkinliğin bu kadarı' dedirtti. Öte yandan ağrı kesicileri koronavirüs ilacı diye internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.

316 PROVOKATÖRE ADLİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen 1748 hesabın incelendiğini, terör örgütleri bağlantılı hesaplardan 316'sının sahipleri hakkında işlem yapıldığı duyuruldu. Adana'da asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı.

Emir Somer
Sabah
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