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Termal tesisini açtı bakanlığa seslendi

Tuzla'da faaliyet gösteren Medikal Termal Konaklama, 1 doçent doktor, 2 hemşire, 5 fizyoterapist, 2 tercüman ile tesisi Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açmaya hazır olduğunu duyurdu
 24 Mart 2020 09:20
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Termal tesisini açtı bakanlığa seslendi

Tüm dünyanın kabusu olan corona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere özel işletmelerden de destek yağıyor. İstanbul Tuzla'da Sağlık Bakanlığı'ndan konaklamalı fizik tedavi, rehabilitasyon merkezi ruhsatı bulunan Medikal Termal Konaklama Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Tuzla Kaymakamlığı'na "1 doçent doktor, 2 hemşire, 5 fizyoterapist, 2 tercüman ile karantina ihtiyacı için emrinizdeyiz" diyerek başvuruda bulundu.

'DEVLETİMİZİN EMRİNDEYİZ'

SABAH'a konuşan Köse, "Bizim otelimiz sağlık turizmi amaçlı 80 oda ve turizm konaklama niteliklerine sahip. Özellikle yaşlılarımız için sağlık tesisimizde önemli olanaklar mevcut" dedi. İşte söyledikleri:

* Öncelik 65 yaş üstü vatandaşlarımız için olacaktır. Devletimizin emrindeyiz. Tüm yaşlılara hizmet vermeye hazırız. Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemden geçtiği süreçte biz de üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz.

* Kaymakamlığa yazılı ve sözlü başvuruda bulunarak, karantina ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vermek istediğimizi söyledik. Yerli yabancı vatandaşları izole etmede ve tedavi süreçlerinin ilk dönemlerini sürdürebileceği bir ortam sağlayacağız.

* Tuzla Devlet Hastanesi, Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği ve denetim desteği alarak sürece katkı vermek istiyoruz. Bu kapsamda yetkililere "Canımızla, malımızla emrinize amadeyiz" dedik.

Erhan Öztürk
Sabah
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