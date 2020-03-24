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Toç Bir-Sen'den Bakan'a tayin çağrısı

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliye çağrı yaptı
 24 Mart 2020 09:19
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Toç Bir-Sen'den Bakan'a tayin çağrısı

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliye çağrı yaptı.

Öztürk, 2020 Mart'ta yapılması Orman Genel Müdürlüğü'nde planlanan zorunlu tayin işlemlerinin 2019'da olduğu gibi yeniden isteğe bağlı olmasını istedi.

Öztürk, personel alımındaki duyarlılığı için de Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

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