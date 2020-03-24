Toç Bir-Sen'den Bakan'a tayin çağrısı
|24 Mart 2020 09:19
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Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliye çağrı yaptı.
Öztürk, 2020 Mart'ta yapılması Orman Genel Müdürlüğü'nde planlanan zorunlu tayin işlemlerinin 2019'da olduğu gibi yeniden isteğe bağlı olmasını istedi.
Öztürk, personel alımındaki duyarlılığı için de Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.
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Ülkemizde Covit-19 vakalarındaki artış nedeniyle,OGMde 2020Mart döneminde yapılması planlanan zorunlu tayin işlemlerinin,geçen yıldaki gibi isteğe bağlı olarak uygulanmasına ilişkin talebimizin Bakanımız Sn @bekirpakdemirli tarafından olumlu karşılanacağına olan inancımız tam. pic.twitter.com/IESbfskTLJHüseyin ÖZTÜRK 🇹🇷 (@huseyinozturk_1) 23 Mart 2020
2) Tarım ve Orman Bakanlığına personel alımındaki duyarlılığı ve kontrol hizmetleri ilave ödeme yönergesindeki personel lehine olan yaklaşımları için Sn. @bekirpakdemirli ye teşekkür ediyor, aynı yaklaşımı OGMde ki rotasyonun isteğe bağlı olarak yapılması konusunda da bekliyoruz pic.twitter.com/AnRc5HP3PwHüseyin ÖZTÜRK 🇹🇷 (@huseyinozturk_1) 23 Mart 2020
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