Şirketler hisselere sahip çıkıyor

Ocak ayının üçüncü haftasında 124 bini geçerek tarihi zirve yapan fakat corona virüsünün etkisiyle 85 bin seviyesine gerileyen Borsa İstanbul'da, hisse senedi fiyatlarının geldiği düşük seviye şirketleri harekete geçirdi. Borsa İstanbul son 1 ayda dünya ortalamasının yarısı kadar düşmesine rağmen, birçok şirketin piyasa değerinin defter değerinin altına gerilemesi, şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almaya yöneltti. Son 1 haftada borsadaki şirketler hisselerinde 132 milyon liralık net alım yaptı. BIST-100 Endeksi'ne dahil şirketlerin 55'i, BIST-30'da şirketlerin 20'si, tüm şirketlerin ise 170'i defter değerlerinin altında işlem görüyor. Bir yılda aktif büyüklüğünde üçüncü sıraya yükselen Halkbank, kendi hisselerinde alıma başladı. Halkbank geçen hafta 6 milyon adet hisse alarak 29.9 milyon liralık işlem yaptı. Halkbank Yönetim Kurulu, daha önce 70 milyon adet olarak açıkladığı geri alım miktarını bu hafta 120 milyona çıkarırken, tutarı da 450 milyon liradan 750 milyona yükseltmişti.

VAKIFBANK HIZLI BAŞLADI

Geçen hafta 100 milyon adet ve 500 milyon TL geri alım kararı alan Vakıfbank da hemen harekete geçti. Banka hisselerinde 9.7 milyon adet alım yaparak 43.6 milyon liralık işlem yaptı. Emlak GYO ise 251.6 milyon adet ve 1 milyar liralık alım programı kapsamında geçen hafta 10.5 milyon adetlik alım gerçekleştirdi.

GÖZLER THY'YE ÇEVRİLDİ

Hisse geri alımında piyasaların yakından takip ettiği diğer bir şirket ise Türk Hava Yolları (THY). THY Yönetim Kurulu, borsada oluşan fiyat seviyesinin gerçek performansı yansıtmadığı gerekçesiyle, sermayesinin yüzde 10'unu temsil eden hisse senetlerini satın almak için 1.5 milyar liralık fon ayırdığını duyurdu. Öte yandan geçen hafta Turkcell 9.9 milyon liralık, TAV 20.2 milyon liralık, Aksa Akrilik ise 7 milyon liralık alım gerçekleştirdi.

ORTAKLAR ALIMA BAŞLADI

Hısse senedi fiyatlarının geldiği seviyeler, şirketlerin ortaklarını da harekete geçirdi. Geçen hafta Oyak Çimento Adana Çimento'da 5.4 milyon adet, Ünye Çimento'da 60 bin adet, Mardin Çimento'da 2.3 milyon adet alım yaptı. Kartonsan'da ana ortak Asil Holding, Parsan'da Cem Okullu, Odaş'da Burar Altay, Özak Gayrimenkul'de Ahmet Akbalık hisse alımı gerçekleştirdi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU