1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.
 24 Mart 2020 09:22
Yazdır
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor
24 Mart 2020 10:29		 Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
24 Mart 2020 10:07
Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi
23 Mart 2020 23:53		 İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu
23 Mart 2020 23:43
IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
23 Mart 2020 22:19		 İngiltere'deki Türk öğrenciler tahliye edildi
23 Mart 2020 21:51
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
23 Mart 2020 21:27		 ABD: Kovid-19 salgını daha da kötüleşecek, evinizde kalın
23 Mart 2020 21:06
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi
23 Mart 2020 20:57		 Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
23 Mart 2020 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:35 - TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi10:33 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı10:29 - Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor10:27 - Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme10:24 - Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi10:13 - İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı10:09 - AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı10:07 - Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
10:06 - Elektronik imzada algoritma değişikliği10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı10:00 - Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı09:56 - Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi09:55 - Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?09:49 - Yükselen dolar güne sakin başladı09:47 - Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Benzine bir indirim daha geliyor
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
Keşke 14 gün kuralına uysaydı
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakin ol champ.evdeyim 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
ücretini atatürk ödedi 5
duruş bozukluğu 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
bankaların kredileri ertelemesi 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
altında sert düşüş yaşanması 2
trt eba tv 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam