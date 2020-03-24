Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?

Birçok sağlık tesisinde Sağlık Personeline, sağlık tesisi performans puanı ve harcamalarından dolayı, performans ödenmeme noktasına gelmişken Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın toplantısında, Sağlık Personellerine müjdeli haber geldi. Bakan Koca; 3 ay boyunca Sağlık Personelinin Performans Ödemelerinin üst tavandan ödeneceğini açıkladı

Bu Ne Anlama Geliyor;

Bilindiği Üzere Sağlık Personeli Maaş ödemeleri üç kalemden yapılır;

- Sabit Maaş

- Sabit Ek Ödeme

- Performans Ödemesi

Sabit Maaş ve Sabit ek ödeme; derece-kademe, unvana göre ek gösterge, yan ödeme katsayısı ve özel hizmet tazminatı olmak üzere unvanlara göre farklılık göstermektedir.

Performans Ödemesi; Personelin fiilen çalıştığı ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanır.

Tavan Ek Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır;

Tavan ek ödeme tutarı; Ek ödeme matrahının Tablo-1 listede mesai içi ve mesai dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Tavan Ek Ödeme Tutarı: Ek Ödeme Matrahı X Tavan Ek Ödeme Esas Katsayısı

Tavan Ek Ödeme Tutarı, Personelin Kadro-Derecesi ve Unvanına bağlı olarak değiştiğinden, aynı unvanlar arasında bile, kademe-dereceye göre değişkenlik gösterebilir.

Ek Ödeme Matrahı; Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamıdır.

Brüt tavan Ek Ödeme tutarından, mahsup ve vergiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan tutar, Performans tutarı olarak ödenir. Tavan ek ödeme tutarının yükselmesiyle personele ödenecek performans tutarı da yükselir.

Bu durumda; Sağlık Tesislerinde fiilen görev yapan sağlık çalışanlarına, sağlık tesisinin o ay ki sağlık tesisi performans puanına ve sağlık tesisi harcamalarına bağlı kalmaksızın, 3 ay boyunca üst tavandan performans ödemesi yapılacaktır, örneğin; 1/4 derece-kademede olan lisans mezunu bir Hemşireye yaklaşık 1550 TL, Ön Lisans Sağlık Teknikerine yaklaşık 1250 TL, lise mezunu Sağlık Teknisyenine yaklaşık 750 TL performans ödemesi yapılacaktır. (Riskli birimlerde çalışanlarda bu tutar yükselir)