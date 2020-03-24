Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
|24 Mart 2020 09:24
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Yağışın da aralıklarla etkili olduğu bölgede, sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Güzergahta görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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