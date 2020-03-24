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Benzine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
 24 Mart 2020 09:42
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Benzine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda da gerileme yaşanıyor. Fiyatlardaki düşüş benzine de olumlu yansıdı.

Benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş düşmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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