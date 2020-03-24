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Yükselen dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Mart 2020 09:49
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Yükselen dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,51206,5130
Avro7,03107,0320
Sterlin7,56707,6040
ANKARA
ABD Doları6,48006,5300
Avro6,99507,0550
Sterlin7,51207,7400
Anadolu Ajansı
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