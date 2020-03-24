Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi

Corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Hastalığın tanımına yeni madde eklendi...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Bakanlık, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi. Maddeye göre; Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak.

BİLİM KURULU 6.5 SAAT TOPLANTI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanlığı binasında toplandı. 13.30'da başlayan toplantı tam 6.5 saat sürdü. Toplantının ardından 19.45'te açıklama yapıldı. Bakan Koca, yeni tavsiyeleri duyurdu. Koca, 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' derken, yaşlılara da, 'Bir defalığına bizim öğüdümüzü kabul görün' dedi.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

VAKA SAYISI BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sonunda olduğu gibi dün de açıklama yaparak son durumu duyurdu. Bakan Koca, 7 yeni ölüm olduğunu toplamda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, gençlerin de dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Koca toplam vaka sayısının 1236'ya çıktığını da açıkladı. İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.