Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı
|24 Mart 2020 10:00
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Erzincan'da Buğday Meydanı içerisinde kurulan semt pazarında yeni tip korona virüsle birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanırken patates ve sarımsakta fiyat artışının olduğu gözlendi.
Erzincan'da semt pazarında korona virüs tedbirleri alındı. Ticaret Bakanlığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik yeni tedbirler alarak bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatlar gönderildi. Esnafın maskesiz, eldivensiz satış yapmaları yasaklanırken, müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiği esnaflara hatırlatan zabıta ekipleri, pazarda tezgah açan esnaflara maske, eldiven ve broşürler dağıtırken, esnafları da korona virüsüne karşı uyardı.
Semt pazarında satış yapan esnaf vatandaşların az olması dolayısıyla meyve ve sebze fiyatlarının oldukça düştüğünü söyledi. Necmi Okumuş adlı esnaf, "Domates 4 liradan 2,5 - 2 liraya düştü. Birçok sebze ve meyvede fiyatlarda düşüş var. Korona nedeniyle vatandaşlarında dışarı çıkmamalarıyla ürünler elimizde kaldı. Stokları da bitirmek için fiyatlar oldukça aşağı çekildi" dedi.
Pazarda sadece patates ve sarımsakta fiyat artışı olduğu gözlendi. Pazar esnafı, "Patates 5 TL'ye çıktı. Sarımsakta 50 TL civarında. Bu iki ürün azaldığı için fiyatları da yüksek durumda" ifadelerine yer verdi.
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