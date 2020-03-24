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TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

TBMM'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.
 24 Mart 2020 10:03
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TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.
Anadolu Ajansı
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