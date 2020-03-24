1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puana yükseldi.
 24 Mart 2020 10:04
Yazdır
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 değer kazanarak 87.571,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,51 ve holding endeksi yüzde 4,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,21 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu

Dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların piyasalarda tedirginliğe neden olmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleyici adımlarının peş peşe geldiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından dün batı borsalarında alımlar güçlenemese de bugün Asya borsalarında yüzde 6'yı bulan yükselişlerin görüldüğüne dikkati çeken analistler, salgına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yükselen dolar güne sakin başladı
24 Mart 2020 09:49		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2020 18:31
Altın yeniden yükseldi
23 Mart 2020 17:33		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
23 Mart 2020 17:14
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
23 Mart 2020 13:17		 Çeyrek altın ne kadar?
23 Mart 2020 12:31
Gün ortası döviz fiyatları
23 Mart 2020 12:28		 Borsa, haftaya düşüşle başladı
23 Mart 2020 10:22
Dolar güne yükselişle başladı
23 Mart 2020 09:41		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
20 Mart 2020 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:35 - TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi10:33 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı10:29 - Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor10:27 - Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme10:24 - Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi10:13 - İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı10:09 - AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı10:07 - Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
10:06 - Elektronik imzada algoritma değişikliği10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı10:00 - Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı09:56 - Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi09:55 - Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?09:49 - Yükselen dolar güne sakin başladı09:47 - Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Benzine bir indirim daha geliyor
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
Keşke 14 gün kuralına uysaydı
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
23.03.2020 işe gidenler 4
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
duruş bozukluğu 1
altında sert düşüş yaşanması 2
trt eba tv 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam