İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı

StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan ve 'Koronavirüs Gündem Araştırması' için 19-21 Mart arasında 12 ilde 18 yaş üstü 406 kişiyle bire bir görüşüldü.

Dünya gazetesinin haberine göre, araştırmada en ilgi çekici veri, kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu.

Yani insanlar yaşamını kaybetmekten değil, işini kaybetmekten daha çok korkuyor. Önümüzdeki aylarda kendi işini ya da aileden birinin işini kaybetmesi konusunda endişe duyanların oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Bir önceki haftaya göre değişim nasıl?

Halkın koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışlarını anlamayı hedefleyen araştırma, bir önceki haftaya göre yaşanan değişimleri de ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçları, insanların koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyinde yüzde 9'luk bir artış olduğunu gösteriyor.

12-14 Mart'ta yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 65'i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylerken 19-21 Mart döneminde bu oran yüzde 79'a çıktı.

Yeni araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer ilginç veri, katılımcıların endişe düzeyi konusunda yaşandı. Buna göre, koronavirüs salgınından dolay endişeli olanların oranı yüzde 37'den yüzde 63'e yükseldi.

Sağlık Bakanı'na güvende yüzde 13'lük artış var

Koronavirüs hakkında bilgi kaynaklarına yönelik sorulara verilen cevaplar sonucunda en güvenilir kaynak yüzde 51 ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı oldu. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı'na bilgi konusundaki güven önceki haftaya göre yüzde 13 artış kaydetti.

En sık bilgi alınan kaynak olarak ise televizyon yüzde 81'lik oranla en üst sıradaki yerini korudu. Yaşanan süreçte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın performansına yönelik beğeni de artmış durumda. Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 80'i Bakan Koca'yı başarılı buluyor. Bu sonuç, bir haftada yüzde 15'lik artışa işaret ediyor.

Yüzde 26 alınan önlemler yetersiz diyor

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı yüzde 56 olarak gerçekleşirken, katılımcıların yüzde 26'sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

Araştırmaya göre katılımcıların koronavirüs salgınının süresi hakkındaki beklentisinin arttığı da ortaya çıktı. 19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama 4 ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanlar, 18- 35 yaş arası katılımcılar ve çalışanların süre tahmini diğer katılımcılara göre daha yüksek olarak kaydedildi.

Kriz planı hazırlama ve uzaktan çalışmaya bakış

Çalışan katılımcıların yanıtlarına göre kriz planı olan işletmelerin oranı yüzde 46 olarak gerçekleşti. Önceki haftada yapılan araştırmada da bu sonuç yüzde 45 olarak gerçekleşmişti.

İşyerlerinin uzaktan çalışmaya hazırlığı sorusuna verilen yanıtlarda 'hiç hazırlıklı değil' diyenlerin oranı bir hafta öncekine göre iki kat artarak yüzde 38 oldu. Toplamda ise çalışanların yüzde 56'sı işyerlerinin hazırlıksız olduğunu ifade etti. İşyerlerinin uzaktan çalışmaya hazır olduğunu düşünenlerin sayısı ise önceki hafta gibi yüzde 26'da kaldı.

İşletmelerin yüzde 82'si uzaktan çalışma modeline hazır değil

Kriz planı olan ve olmayan işletmeler arasındaki fark ise iyice belirginleşti. Kriz planı olan işletmelerin yüzde 47'si uzaktan çalışmaya hazırken, kriz planı olmayan işletmelerin yüzde 82'sinin uzaktan çalışma modeline hazır olmadığı ortaya çıktı.

Çalışan katılımcıların yüzde 56'sı uzaktan çalışmayı tercih edeceğini söylerken bu şekilde düşününlerin haftalık artışı yüzde 15 oldu. Önceki hafta yapılan araştırmada bunu tercih edenlerin oranı yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.