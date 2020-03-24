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Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme

MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlattığı üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmaya devam ediyor- Bakanlık, meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskeleri yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştıracak
 24 Mart 2020 10:27
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Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme

- Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskelerin yaşlı ile bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılmasını kararlaştırdı.

Bakanlık, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlattığı üretimin kapasite ve çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. MEB, temizlik malzemesi, dezenfektan, cerrahi maske ve tek kullanımlık önlük ile tulum gibi koruyucu ürünlerin üretimine ağırlık veriyor.

Bir taraftan piyasanın ihtiyaçlarını güvenilir şekilde karşılamaya çalışan meslek liseleri, diğer yandan yeni bir sosyal hizmet projesini devreye soktu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenlerinin yıllardır sürdürdüğü "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesini koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirdi ve kapsamını genişletti. Bu doğrultuda meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskelerin yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı alındı.

- Özer: "Üretim çeşitliliğimiz arttıkça bu projenin kapsamı da genişleyecek"

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile yıllardan beri yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hizmet sunduklarını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte bu projenin içeriğini değiştirdik ve üretilen temizlik malzemeleri ve maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz ulaştırma kararı aldık. Üretim çeşitliliğimiz arttıkça bu projenin kapsamı da genişleyecek. Bu süreçte fedakarca çalışan ve projeye önemli katkılar sunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, il müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 81 ilde bin 889 okul yer aldı. Bu okullarda 13 bin 217 öğretmen ve 39 bin 197 öğrencisi projeye katılarak 54 bin aileye destek oldu.

Proje kapsamında okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımları, boya-badana, mobilya tamiri, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımları, hasta ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlılara bakım ve temizlik hizmeti, kişisel bakım ve hayatlarını kolaylaştırıcı yardımlar yapılmıştı.

Anadolu Ajansı
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