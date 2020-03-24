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TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi

Kura tarihleri, TOKİ'nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından daha sonra ilan edilecek
 24 Mart 2020 10:35
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TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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