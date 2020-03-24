Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu

Koronavirüsün hayata etkisi ne kadar sürecek? Bu sorunun net yanıtı belli değil. Ancak, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalarla bu konuda bir tahmin yürütmek mümkün oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin performans ödemeleri tavanlarının 3 ay süreyle yüzde 100 üzerinden ödeneceğini belirtmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da KDV beyannamesi ödemelerinin 27 Temmuz'a kadar erteleneceğini ifade etmiştir.

Yine, kredi öteleyen kamu bankalarının açıklamalarında 3 aylık destek paketi yer almaktadır.

Bu resmi verilere göre, koronavirüsün hayata etkisinin en azından 30 Haziran'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.