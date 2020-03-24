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İhmaller sonucu geçen yıl 6 bin 500 hektar orman kül oldu

2019'da fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 11 bin 332 hektar orman alanı zarar gördü- Orman yangınlarının 1309'unun faili meçhul nedenler, 883'ünün ihmal, 372'sinin doğal, 124'ünün kasıtlı olaylar sonucu oluştuğu belirlendi- Orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 helikopter kiralanmasının yanı sıra 50 saat insansız hava araçlarından faydalanıldı
 24 Mart 2020 11:12
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İhmaller sonucu geçen yıl 6 bin 500 hektar orman kül oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerince geçen yıl fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edilirken, en çok alan ise 6 bin 529 hektarla ihmaller sonucu çıkan yangınlarda kül oldu.

AA muhabirinin, OGM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla etkin mücadele amacıyla Orman Yangınları ile Mücadele Eylem Planı uyguluyor. Bu kapsamda gerek yangın sırasında gerekse sonrasında meydana gelebilecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yangın esnasında kişisel koruyucu donanım malzemelerinden 3 bin 356 çift yanmaya dayanıklı ayakkabıyla 7 bin 340 çift bot ve 8 bin 727 takım ateşe dayanıklı elbise açık ihale usulüyle temin edilerek geçen yıl ilgili birimlere dağıtıldı.

Orman yangınlarıyla etkili mücadele için önemli bir yere sahip kara ve hava araçlarına yenileri eklendi. Bu kapsamında 1650 ilk müdahale aracı, 25 arazöz, 12 dozer, 6 treyler, 23 greyder, 1 sayısal telsiz sistemi ve muhtelif makine teçhizatının alımı gerçekleştirildi.

Bununla birlikte orman yangınlarını havadan söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere 30 helikopter kiralandı ve 50 saat insansız hava araçlarından faydalanıldı.

Orman yangınlarını takip ve olaylara daha kısa sürede müdahale amacıyla Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin şekilde kullanıldı, 30 su atar yangın söndürme helikopterine kamera takılarak olayların merkezden izlenmesi sağlandı.

Ayrıca, orman yangınlarını önleme ve mücadele amacıyla 1016 insansız gözetleme kulesi hizmete alındı ve yangına hassas bölgelerde OGM, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi ortak projesiyle 127 kulede, 254 kamera sisteminin kurulumu yapıldı.

- 12 dakikada müdahale

Geçen yıl fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 11 bin 332 hektar orman alanı zarar gördü.

2015-2019 döneminde yılda ortalama 2 bin 521 orman yangınına müdahalede bulunulurken 8 bin 269 hektar/yıl orman alanı zarar gördü. Yangına birinci derecede hassas bölgelere ilk müdahale süresi 12 dakika olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, geçen yıl oluşan orman yangınlarının 124'ü kasıtlı girişimler, 883'ü ihmal sonucu, 372'si doğal, 1309'u faili meçhul sebeplerle oluştu. En çok alan ise 6 bin 529 hektarla ihmal ve 3 bin 744 hektarla faili meçhul sebepli yangınlar nedeniyle kül oldu.

2010 yılında başlatılan "Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi" kapsamında geçen yıl 7 bin 99 hektar programa karşılık 6 bin 99 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi.

Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi de yeni bir arayüze kavuşturuldu ve 3 günlük risk, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış tahminleri yapılabilir hale getirildi. Ayıca, uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak "Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları" oluşturuldu.

Bu yıla yönelik de gerekli hazırlıklar gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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