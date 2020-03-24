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Gram altın 333 lirayı geçti

Gram altın 332 lira, çeyrek altın 546 lira ve Cumhuriyet altını 2.230 liradan işlem görüyor
 24 Mart 2020 11:30
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Gram altın 333 lirayı geçti

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 332 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 332 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.550 doların destek, 1.580 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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