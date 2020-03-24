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Kızılay, koronavirüsle mücadelede sosyal yardım çalışmalarını artırdı

Türk Kızılay karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen kesimi desteklemek amacıyla 150 bin aileye gıda yardımı yapacak, 75 bin aileye de 400'er lira maddi destekte bulunacak
 24 Mart 2020 11:30
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Kızılay, koronavirüsle mücadelede sosyal yardım çalışmalarını artırdı

Yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılay, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen aileleri desteklemek amacıyla eylem planı hazırladı.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılayı, koronavirüsle mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam eden Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılıyor.

Kızılay, il ve ilçelerde kurulan "Vefa Sosyal Destek Gruplarına" da destek sağlıyor.

Yaşanan olağanüstü süreçte ülkenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, önümüzdeki dönem çalışmalarını birey ve ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesine odaklayacak.

- Sağlık Bakanlığına 150 şişme çadır hastanesi teslim edildi

Türk Kızılay, koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni koronavirus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri de düzenlemeye devam ediyor.

İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme çadır hastanesi teslim etti. Kızılay illerdeki hastanelerin olası ihtiyaçları için de ilave 300 adet sahra hastanesini fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeye devam ediyor.

- 150 bin aileye gıda desteği

Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. İçerisinde sıvı yağ, çay, şeker, pirinç, kuru fasulye, mercimek, bulgur, salça, un, zeytin, kaşar peyniri, makarna ve tuz bulunan gıda kolileriyle, insanların evden sokağa çıkışının da azaltılması amaçlanıyor.

- 100 bin hijyen kolisi hazırlandı

Kızılay ayrıca içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, Arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladı. Hijyen setleri, bu tür malzemeye ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken vatandaşlar gözetilerek dağıtılacak.

- 75 bin aileye nakit yardımı

Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında, şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek dağıtmaya karar veren Kızılay, aşevlerinin kapasitesini de arttırdı. Kurban paylarından hazırlanan 1 milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400'er lira nakit şeklinde 30 milyon lira sosyal yardım yapma kararı aldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, tüm dünya gibi Türkiye'nin de zor günlerden geçtiğini kaydetti.

Toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Kınık, şunları ifade etti:

"Gündelik işlerde yevmiyeli çalışıp evine o gün kazandığını ekmek parası olarak götüren seyyar satıcılar, gündelik işçiler, geri dönüşüm emekçileri, sigortasız çalışan vasıfsız işçiler başta olmak üzere hayatın durağanlaşmasıyla işi duran küçük esnafla daha fazla dayanışma göstereceğiz. Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlıklının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm toplumsal kesimlerin birbiriyle her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması gerekiyor."

Kınık, Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynakları ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini dile getirerek, Kızılayın yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seferberlik ilan ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı
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