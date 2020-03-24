Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün net bir tedavisi ve ilacı yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, ülke genelinde salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün en önemli belirtilerinden birinin yüksek ateş olduğunu ancak bu durumun bazen önce bazen de sonra çıktığını ifade eden Demircan, ayrıca boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve kuru öksürük şeklindeki bulguların daha çok ön planda olduğunu söyledi.

Demircan, karın ağrısı ishal gibi şikayetlerin ise daha geç ve az sayıda görüldüğünü ifade etti.

"Yurtdışı temaslısının temaslısı da çıkmaya başladı"

Bazı hastalarda tat ve duyu kaybının da görülebildiğini vurgulayan Demircan, koronavirüs tespit edilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

Vakalarda çıktıkça görüyoruz. Bu yeni bir hastalık olduğu için tecrübeleniyoruz. Daha önce bilinen bir hastalık olmadığı için bunlarında eklendiği söyleniyor. Ama primer ve asıl bulgulardan değil. Şu durumda boğaz ağrısı ve kötü öksürük varsa veya buna temas ekliyoruz. Yurt dışından gelen biri var mı? Yurt dışından gelen biriyle temas var mı? Çünkü temaslının temaslısı da çıkmaya başladı. Bu bulgulardan 3'ü varsa o zaman şüpheleniyoruz.

"Koronavirüsün net bir tedavisi ve etkili bir ilacı yok"

Koronavirüsün net bir tedavisinin ve etkili bir ilacının olmadığını söyleyen Demircan, başka bir viral hastalıklarda kullanılan ilaçların tedavide kullanıldığını ifade etti.

Sıtma ve romatizmada kullanılan bir ilacın virüsün tedavisinde kullanıldığını belirten Demircan, "Biz sadece yeni geliştirilen ve Japonların geliştirdiği Çin'de de kullandıkları bir ilacı Türkiye'ye getiriyoruz. O ilaç gelince yatan hastalarda ve yoğun bakımlardaki hastaların tedavisinde kullanılacak" ifadelerini kullandı.

"Solunum cihazları ve yoğun bakım yatak sayısı yeterli"

Türkiye'nin, sağlık altyapısı açısından OECD ülkelerinin üstünde bir yoğun bakım yatak sayısına sahip olduğunu söyleyen Demircan şunları kaydetti:

Yoğun bakım sayımız ve yatak sayımız çok iyi. 2018 rakamlarında 30-35 binin üzerinde toplam yoğu bakım yatak sayımız var. Yoğun bakım yatağı olunca hemen hemen aynı sayıda makineler bulunmakta. O yüzden makine ihtiyacımızın olacağını zannetmiyorum. Benzer solunum cihazı şuanda Türkiye'de yoğun bakım doktoru ile yerli üretiminin çalışılması sonucunda üretilmeye çalışılıyor. Şuan ki mevcut makine miktarımız gayet iyi.

"İyileşenler tekrar enfekte olabilir"

koronavirüse yakalanan birinin iyileşip taburcu olduktan sonra tekrar enfekte olarak hastalığa yakalanabileceğini ifade eden Demircan, "Maalesef bağışıklık tek bir seferle kalmıyormuş. Tekrardan yakalanma riski varmış. O yüzden virüsten korunmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Virüslerin sıcakta yaşamadığı iddialarına açıklık getiren Demircan, "Daha çok beklediğimiz ve olmasını planladığımız havalar ısınınca insanların birbiriyle daha yakın teması uzaklaşacaklarını dolasıyla mesafelerle açılınca da birbirlerine bulaştırmanın azalacağını düşünüldüğü için beklenen şey bu" dedi.

Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüslü vaka sayısının bin 529'a, ölü sayısının ise 37'ye çıktığını ifade etti.

