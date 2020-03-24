Belediye, salgında görev alan personeline bin TL destek verdi
|24 Mart 2020 12:04
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde görev yapan personele aylık bin lira destek vereceklerini belirtti.
Şahin, yaptığı açıklamada, küresel bir sorunla mücadele ettiklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü, kuvvetli ve çok da fedakar bir aile olduklarını belirten Şahin, şunları aktardı:
"Temizlik, sosyal yardım, fen işleri, sağlık hizmetleri gibi alanlarda bizim kendi çalışanlarımız haftalardır çok büyük bir fedakarlık yapıyor. Her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Aslında bunun maddi karşılığı yok. Çok özel bir seferberlik içerisindeyiz ama sonuçta biz bunu mükafatlandırma kararı aldık. Aldığımız kararla günlük yevmiyeye ilave vereceğiz. Bu da maaşlarına bin lira ilave olarak gelecek. Kendi halkımıza nasıl sosyal destek veriyorsak, bunu yapan kendi çalışanımıza da sosyal destek veriyoruz. Bu büyük çalışmanın karşılığı bu değil, çok daha fazlasını hak ediyorlar, çok daha iyisini hak ediyorlar ama biz de hesaplar ölçüsünde bu desteği verme kararı aldık."
Şahin, biran önce bu zor durumdan kurtulmayı dileyerek, "Umuyorum ki ben ve arkadaşlarım, hayırla yad edilen, dualar alan ve en az zararla bu durumdan çıkan bir yerel yönetim oluruz." ifadesini kullandı.
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