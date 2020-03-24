İngiltere, sokağa çıkışı sınırlandırdı, işe geliş gidişler hariç olacak

İngiltere hükümeti, koronavirüsle etkin mücadele için kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı. Başbakan Boris Johnson hükümetin aldığı kararları televizyonda yaptığı konuşmada kamuoyuna açıkladı.

Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada İngilizlerden evlerinden mümkün olduğunca az çıkmalarını isteyen Johnson, "İngilizlere bu gece basit bir talimat veriyorum, evde kalmak zorundasınız" dedi. Başbakan, marketler ve eczaneler hariç tüm mağaza ve dükkanların derhal kapatıldığını sözlerine ekledi.

Johnson insanların evlerini sadece yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini temin etmek ve işe gidip gelmek için terk edebileceklerini belirterek ikiden fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Johnson, spor aktivitelerine ise günde bir kez, aynı evde yaşayanlarla birlikte izin verileceğini kaydetti.

Londra'da metrolar tıka basa doldu

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin 335'e yükseldiği İngiltere'de halk hafta sonu tüm uyarılara rağmen kalabalıklar halinde parklara gitmiş ve metrolarla seyahat etmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra metrolarındaki yoğunluğu gösteren görüntüler yayınlamıştı.

İngiltere'de muhalefet uzun süredir salgının kontrol altına alınması için daha sert tedbirler getirilmesini istiyordu. Uzmanlar ise yeteri kadar mali destek alamayan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) salgın nedeniyle çökmesi halinde İngiltere'nin İtalya'dan daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere'de 23 Mart 2020 tarihi itibariyle 335 ölüm ve 6650 hastalık vakası bulunuyor.