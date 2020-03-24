1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere, sokağa çıkışı sınırlandırdı, işe geliş gidişler hariç olacak

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiltere de önlemleri artırıyor. Başbakan Boris Johnson televizyonda yaptığı konuşmada, "İngilizlere bu gece basit bir talimat veriyorum, evde kalmak zorundasınız" dedi. Johnson insanların evlerini sadece yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini temin etmek ve işe gidip gelmek için terk edebileceklerini belirterek ikiden fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
 24 Mart 2020 12:08
Yazdır
İngiltere, sokağa çıkışı sınırlandırdı, işe geliş gidişler hariç olacak

İngiltere hükümeti, koronavirüsle etkin mücadele için kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı. Başbakan Boris Johnson hükümetin aldığı kararları televizyonda yaptığı konuşmada kamuoyuna açıkladı.

Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada İngilizlerden evlerinden mümkün olduğunca az çıkmalarını isteyen Johnson, "İngilizlere bu gece basit bir talimat veriyorum, evde kalmak zorundasınız" dedi. Başbakan, marketler ve eczaneler hariç tüm mağaza ve dükkanların derhal kapatıldığını sözlerine ekledi.

Johnson insanların evlerini sadece yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini temin etmek ve işe gidip gelmek için terk edebileceklerini belirterek ikiden fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Johnson, spor aktivitelerine ise günde bir kez, aynı evde yaşayanlarla birlikte izin verileceğini kaydetti.

Londra'da metrolar tıka basa doldu

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin 335'e yükseldiği İngiltere'de halk hafta sonu tüm uyarılara rağmen kalabalıklar halinde parklara gitmiş ve metrolarla seyahat etmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra metrolarındaki yoğunluğu gösteren görüntüler yayınlamıştı.

İngiltere'de muhalefet uzun süredir salgının kontrol altına alınması için daha sert tedbirler getirilmesini istiyordu. Uzmanlar ise yeteri kadar mali destek alamayan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) salgın nedeniyle çökmesi halinde İngiltere'nin İtalya'dan daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere'de 23 Mart 2020 tarihi itibariyle 335 ölüm ve 6650 hastalık vakası bulunuyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFP: Türklerin gizli silahı kolonya
24 Mart 2020 13:11		 İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi
24 Mart 2020 13:09
Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor
24 Mart 2020 10:29		 Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
24 Mart 2020 10:07
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı
24 Mart 2020 09:22		 Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi
23 Mart 2020 23:53
İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu
23 Mart 2020 23:43		 IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
23 Mart 2020 22:19
İngiltere'deki Türk öğrenciler tahliye edildi
23 Mart 2020 21:51		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
23 Mart 2020 21:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - İstanbul'daki karantinadan kaçıp Tekirdağ'daki evine geldi14:06 - Halkbank'tan esnafa kredi desteği14:01 - Bu da ücretsiz maske kuyruğu13:49 - Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor13:48 - Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı13:47 - İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk, süreci anlattı13:46 - Erdoğan: Doğalgaz ve elektriğin kapatılması sosyal devlete uymaz13:42 - Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında13:40 - TUDEM yayınları, bazı içeriklerini ücretsiz hale getirdi13:36 - Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
13:33 - Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak13:31 - İzmir BB, AVM'leri geçici süreyle kapatıyor13:28 - 65 yaş üstü 3 kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı13:23 - Koronavirüs fırsatçıların darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında13:20 - Okullar ne zaman açılacak?13:19 - Vefa Sosyal Destek Grupları, 121 bin 388 ihtiyaç talebini karşıladı13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:16 - İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs Fırsatçıları 1
kendiohaliniilanet 2
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
Barış Özcan 1
duruş bozukluğu 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
ücretini atatürk ödedi 7
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam