Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|24 Mart 2020 12:15
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
24 Mart 2020 13:17
|Gram altın 333 lirayı geçti
24 Mart 2020 11:30
|Borsa, güne yükselişle başladı
24 Mart 2020 10:04
|Yükselen dolar güne sakin başladı
24 Mart 2020 09:49
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2020 18:31
|Altın yeniden yükseldi
23 Mart 2020 17:33
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
23 Mart 2020 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
23 Mart 2020 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
23 Mart 2020 12:31
|Gün ortası döviz fiyatları
23 Mart 2020 12:28