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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Mart 2020 12:15
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,52006,5210
Avro7,05207,0530
Sterlin7,59007,6280
ANKARA
ABD Doları6,51506,5280
Avro7,04807,0620
Sterlin7,57507,6550
Anadolu Ajansı
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